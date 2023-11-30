Глава Чечни пообещал, что в ближайшем будущем в ходе СВО «будет интересно»

Глава Чеченской Республики опубликовал ролик, в котором он в компании с командиром формирования специального назначения «Ахмат» Апти Алаудиновым говорит о ближайшем будущем в ходе специальной военной операции.
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