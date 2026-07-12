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SPORT24.ru

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Якин: «Мы были лучше соперника. Я горжусь командой и штабом, тем, как мы сражались — даже вдесятером»

Якин: «Мы были лучше соперника. Я горжусь командой и штабом, тем, как мы сражались — даже вдесятером»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился впечатлениями от матча 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины и прокомментировал удаление нападающего команды Бриля Эмболо, произошедшее на 72-й минуте встречи.

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