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Свежие комментарии

Если ты полюбишь Север - не разлюбишь никогда (с) Автотрип по Кольскому полуострову

Если ты полюбишь Север - не разлюбишь никогда (с) Автотрип по Кольскому полуострову

﻿﻿Наша поездка состоялась в сентябре - AskTundra2024, я бы забронировал ее заранее - мы не навредили тундре, ездили только по дорогам (или там, где они предложены), кусты не повредили, увезли мусор, свой и чужой.

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