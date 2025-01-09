Если ты полюбишь Север - не разлюбишь никогда (с) Автотрип по Кольскому полуострову

Наша поездка состоялась в сентябре - AskTundra2024, я бы забронировал ее заранее - мы не навредили тундре, ездили только по дорогам (или там, где они предложены), кусты не повредили, увезли мусор, свой и чужой.
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