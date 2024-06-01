"Они создают серьёзные резервы армиями. Аж две где-то в глубинах": Признание генерала ВСУ не вошло в официальные сводки

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Коллаж ЦарьградаСегодня 11K прочитали Украина пережила ночью самую мощную атаку на свою энергосистему, русские пойдут в наступление под Сумами, большой ресурс уже собран, экзотический "фольксштурм" готовят из сектантов.

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