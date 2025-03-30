Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 17 человек

Еще 83 человека числятся пропавшими без вестиЧисло погибших в результате землетрясения, произошедшего в столице Таиланда Бангкоке 28 марта, выросло до 17 человек, сообщает газета Khaosod со ссылкой на Центр неотложной медицинской помощи города (Центр Эраван).
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