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  • Ирина Галивец
    Он еще министр? Теперь понятны все безобразия.Министр просвещен...
  • Владимир Донькин
    Чтоб делать подобные заявления не мешало бы министру спустится на землю и побывать в школах, пообщаться и поговорить ...Министр просвещен...
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Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 17 человек

Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 17 человек

Еще 83 человека числятся пропавшими без вестиЧисло погибших в результате землетрясения, произошедшего в столице Таиланда Бангкоке 28 марта, выросло до 17 человек, сообщает газета Khaosod со ссылкой на Центр неотложной медицинской помощи города (Центр Эраван).

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