Путин: Россия гордится героями СВО

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия гордится героями специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время вручения госнаград педагогам и наставникам участников программы "Время героев".
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