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Быстров о Кокорине в «Арисе»: «Он получает удовольствие от футбола. Солнышко, хорошая погода, все его устраивает»

Быстров о Кокорине в «Арисе»: «Он получает удовольствие от футбола. Солнышко, хорошая погода, все его устраивает»

В четверг кипрский клуб проиграл «Спарте» в Праге в первом туре группового этапа Лиги Европы – 2:3. Кокорин открыл счет, реализовав пенальти на 11‑й минуте.

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