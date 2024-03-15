Иностранные эксперты указали на достойную организацию выборов в России

Электоральные эксперты из Италии и Франции поделились с «Известиями» впечатлениями по поводу проходящих в России президентских выборов, отметив, что организация голосования в стране находится на достойном уровне.
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