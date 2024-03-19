Ачерби покинул расположение сборной Италии из-за расистского скандала

Инцидент произошёл во время матча между «Интером» и «Наполи».фото: inter.it--> Игрок «Интера» Франческо Ачерби не примет участия в предстоящих матчах сборной Италии после произошедшего расистского скандала, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).
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