Энергетическая политика Трампа обеспечит недельное снижение цен на нефть Татьяна АрестоваВ начале торгов 24 января цены на нефть слабо изменились.
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