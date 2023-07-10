Foreign Affairs назвал лучший выход из ситуации с Украиной

Корейская модель является оптимальным выходом из конфликта Украины и России. Об этом заявил бывший военный эксперт при председателе Комитета начальников штабов вооруженных сил США Картер Малкасян в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.
Корейская модель является оптимальным выходом из конфликта Украины и России. Об этом заявил бывший военный эксперт при председателе Комитета начальников штабов вооруженных сил США Картер Малкасян в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.
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