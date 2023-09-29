В Севастополе полицейские задержали местного жителя, намеревавшегося сбыть крупную партию наркосодержащих грибов

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержан 28-летний местный житель, который в домашних условиях выращивал псилоцибиновые грибы с целью их дальнейшего сбыта на территории города-героя.