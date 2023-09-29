Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Вместо африканских деревень лучше жителей Карабаха разместить в России!Военнослужащие ро...
  • Простой Обыватель
    Каждый день пишут про выплаты. Но условия для их получения  составлены так, что их получают только мигранты и коррумп...Россиянам операти...
  • Валентина Матвеенко
    Скорее всего это законопроект предложенный ,но не одобренный...хотя во многих странах 13 пенсия имеет место быть давно..Да будет 13 пенси...

В Севастополе полицейские задержали местного жителя, намеревавшегося сбыть крупную партию наркосодержащих грибов

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержан 28-летний местный житель, который в домашних условиях выращивал псилоцибиновые грибы с целью их дальнейшего сбыта на территории города-героя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх