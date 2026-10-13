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Полноценный компьютер на Ryzen AI 400 внутри обычной клавиатуры. HP представила EliteBoard G2a

Полноценный компьютер на Ryzen AI 400 внутри обычной клавиатуры. HP представила EliteBoard G2a

Сильно дороже Компания HP выпустила клавиатуру-компьютер EliteBoard G2a. Это второе поколение подобного продукта, и новинка основана на гибридных процессорах Ryzen AI PRO 400.

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