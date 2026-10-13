Полноценный компьютер на Ryzen AI 400 внутри обычной клавиатуры. HP представила EliteBoard G2a

Сильно дороже Компания HP выпустила клавиатуру-компьютер EliteBoard G2a. Это второе поколение подобного продукта, и новинка основана на гибридных процессорах Ryzen AI PRO 400.
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