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Специалисты рассказали, как выбрать и хранить игристое вино на Новый год

Специалисты рассказали, как выбрать и хранить игристое вино на Новый год

Бутылки с игристым и другими винами до Нового года лучше хранить в винном шкафу, но если его нет, то подойдет и обычный, рассказала РИА “Новости” директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

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