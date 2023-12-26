Специалисты рассказали, как выбрать и хранить игристое вино на Новый год

Бутылки с игристым и другими винами до Нового года лучше хранить в винном шкафу, но если его нет, то подойдет и обычный, рассказала РИА “Новости” директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.