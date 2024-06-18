Politico: Партия Марин Ле Пен перед выборами отказалась от призыва к углублению отношений с Россией Politico: Партия Марин Ле Пен перед выборами отказалась от призыва к углублению отношений с РоссиейВ преддверии парламентских выборов во Франции ультраправая партия «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен, удалила со своего официального сайта некоторые предвыборные предложения, касающиеся оборонной политики, пишет американское издание Politico.