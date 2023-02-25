Марочко: Почти треть колонны военной техники ВСУ уничтожена на марше под Кременной

Украинское командование пытается усилить свои подразделения на линии Сватово-Кременная на западе Луганской республики, регулярно перебрасываю туда дополнительные резервы, в том числе бронетхнику.
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