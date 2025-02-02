В Крыму отметили 165-летие со дня рождения Чехова

На прошедшей неделе в стране отметили 165-летие со дня рождения Чехова. Несколько своих выдающихся произведений он написал в Крыму: это «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Дама с собачкой», трилогию «О любви», «Крыжовник» и «Человек в футляре» и другие рассказы и пьесы.