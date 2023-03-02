Участок федеральной трассы закрыли для всех видов транспорта в Алтайском крае Водителей просят по возможности воздержаться от поездок В Алтайском крае для всех видов транспорта закрыли участок федеральной трассы А-322 от села Шипуново до Рубцовска.
Участок федеральной трассы закрыли для всех видов транспорта в Алтайском крае Водителей просят по возможности воздержаться от поездок В Алтайском крае для всех видов транспорта закрыли участок федеральной трассы А-322 от села Шипуново до Рубцовска.
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