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Участок федеральной трассы закрыли для всех видов транспорта в Алтайском крае

Участок федеральной трассы закрыли для всех видов транспорта в Алтайском крае Водителей просят по возможности воздержаться от поездок В Алтайском крае для всех видов транспорта закрыли участок федеральной трассы А-322 от села Шипуново до Рубцовска.

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