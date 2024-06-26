🙈Минфин предложил увеличить пошлину за развод в 8 раз — с 650 до 5 тысяч рублей. Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года.
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🙈Минфин предложил увеличить пошлину за развод в 8 раз — с 650 до 5 тысяч рублей. Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года.