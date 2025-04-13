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Царьград

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Аномальное потепление: Снег в Москве растает за 48 часов, утверждает метеоролог

Аномальное потепление: Снег в Москве растает за 48 часов, утверждает метеоролог

Москва ожидает аномальное потепление, которое приведет к исчезновению снежного покрова в течение 48 часов.

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