Наблюдатели разглядели в руке у жены Чубайса в аэропорту израильский паспорт

Пользователи соцсетей комментируют гуляющее по просторам Интернета фото, на котором предположительно запечатлен бывший руководитель Роснано и экс-спецпредставитель президента РФАнатолий Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой .
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