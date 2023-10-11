В правящей партии Грузии связали успех импичмента президента с решением КС

Парламент Грузии, вероятно, поддержит вынесение импичмента президенту Салом Зурабишвили, если Конституционный суд (КС) сочтет ее виновной в нарушении основного закона страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе, передает "Sputnik.
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