Новая стратегия национальной обороны США основным противником обозначает Китай

27 октября США обнародовали новую Стратегию национальной обороны, разработанную в Пентагоне. В соответствии с документом, основным противником США провозглашается Китай.
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