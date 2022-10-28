Военное обозрение

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Новая стратегия национальной обороны США основным противником обозначает Китай

Новая стратегия национальной обороны США основным противником обозначает Китай

27 октября США обнародовали новую Стратегию национальной обороны, разработанную в Пентагоне. В соответствии с документом, основным противником США провозглашается Китай.

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