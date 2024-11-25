Экс-хоккеист Гретцки назвал Овечкина исключительным игроком

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил уверенность, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет его "вечный" снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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