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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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8 правил сбивания цен: как торговаться в туристических странах

8 правил сбивания цен: как торговаться в туристических странах

Успех шопинга на Востоке зависит от того, насколько вы умеете торговаться. А это своего рода искусство, складывавшееся столетиями… К счастью, сейчас для того, чтобы сбросить цену на понравившийся товар, вовсе не обязательно учить иностранный язык, достаточно лишь запомнить несколько простых правил беседы с продавцом.

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