Политнавигатор Украина стремительно теряет вес среди других вопросов в российско-американских отношениях.
Увидите, сколько мировых лидеров бросятся пожать руку Путину после Трампа – киевский грантоед
Комментарии
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Леонид Руси
Трамп, в отличие от бывших наших республик, ведёт себя очень вежливо, уважительно и корректно, не как быдло... А вот учебники дотационных наших бывших республик, в которые мы вкладывали столько сил и рублей, что эти предатели... жили лучше нас... Вот такая была братская помощь нищим младшим братьям... И какая благодарность? Они перешли на латиницу и написали учебники, в которых называют нас оккупантами, а себя голубыми и пушистыми... И готовы до голубого блеска вылизывать хозяев баксов и евро...
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6 час.
Катерина
Ну посмотрим... Можно ведь и " корректно"...и с "уважением"... ГАДИТЬ...
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4 час.
Катерина
А не из страны трампов пошла вся эта хрень ненормальных ценностей?
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2 час.
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