Увидите, сколько мировых лидеров бросятся пожать руку Путину после Трампа – киевский грантоед

Леонид Руси

Трамп, в отличие от бывших наших республик, ведёт себя очень вежливо, уважительно и корректно, не как быдло... А вот учебники дотационных наших бывших республик, в которые мы вкладывали столько сил и рублей, что эти предатели... жили лучше нас... Вот такая была братская помощь нищим младшим братьям... И какая благодарность? Они перешли на латиницу и написали учебники, в которых называют нас оккупантами, а себя голубыми и пушистыми... И готовы до голубого блеска вылизывать хозяев баксов и евро...