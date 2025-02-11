Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • sorsw
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Увидите, сколько мировых лидеров бросятся пожать руку Путину после Трампа – киевский грантоед

Увидите, сколько мировых лидеров бросятся пожать руку Путину после Трампа – киевский грантоед

Политнавигатор Украина стремительно теряет вес среди других вопросов в российско-американских отношениях.

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Комментарии
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Леонид Руси
Трамп, в отличие от бывших наших республик, ведёт себя очень вежливо, уважительно и корректно, не как быдло... А вот учебники дотационных наших бывших республик, в которые мы вкладывали столько сил и рублей, что эти предатели... жили лучше нас... Вот такая была братская помощь нищим младшим братьям... И какая благодарность? Они перешли на латиницу и написали учебники, в которых называют нас оккупантами, а себя голубыми и пушистыми... И готовы до голубого блеска вылизывать хозяев баксов и евро...
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6 час.
Катерина
Ну посмотрим...  Можно  ведь  и  &quot; корректно&quot;...и с  &quot;уважением&quot;...  ГАДИТЬ...
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4 час.
Катерина
А не из  страны  трампов  пошла  вся  эта  хрень  ненормальных  ценностей?
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2 час.
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