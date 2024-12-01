Школьники из Петербурга завоевали медали на Китайской национальной олимпиаде по математике

Руководителем российской команды стал учитель петербургского физико-математического лицея номер 239 Школьники из Петербурга завоевали две золотые и одну серебряную медали на 40-й Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщило Министерство просвещения РФ в своём телеграм-канале.
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