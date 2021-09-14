Первые места привезли уссурийские спортсмены с соревнований Приморья по мотокроссу

12 сентября в поселке Ливадия прошел четвертый этап чемпионата Приморского края по мотокроссу. В соревнованиях участвовали спортсмены из Уссурийска, занявшие призовые места, сообщает ИА UssurMedia.
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