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Политнавигатор

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«Карма плохая. Молодёжь на это уже не ведётся» – майданный философ предложил переименовать Украину

«Карма плохая. Молодёжь на это уже не ведётся» – майданный философ предложил переименовать Украину

Украину даже в случае заморозки российской СВО почти неизбежно ждёт новая война – уже гражданская. Об этом на канале «Суперпозиция» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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