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Культуромания

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Фестиваль студенческого кино «Хоту Илин» в Якутии планируют сделать ежегодным

Фестиваль студенческого кино «Хоту Илин» в Якутии планируют сделать ежегодным

Первый международный фестиваль студенческих и дебютных короткометражных фильмов «Хоту Илин» (в переводе с якутского — «Север — Восток»), состоявшийся в Якутске в мае 2026 года, намерены проводить на постоянной основе, передает ТАСС.

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