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СВИБЛОВО

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Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

Жюри также отметило платформу МЭШ В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что город снова стал победителем главной награды Национальной премии «Умный город» и отметил, что 11 цифровых проектов были признаны лучшими.

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