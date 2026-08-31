Мирошник: Киев отказывается забирать большое число тел погибших

Киев отказывается забирать тела погибших украинских военнослужащих из зоны боевых действий. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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