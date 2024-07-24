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Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали территории России

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали территории России

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины нанесли массированные авиаудары по территории России. По данным Министерства обороны Российской Федерации, средствами ПВО было нейтрализовано 25 украинских беспилотников.

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