Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали территории России

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины нанесли массированные авиаудары по территории России. По данным Министерства обороны Российской Федерации, средствами ПВО было нейтрализовано 25 украинских беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии