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Российский «Искандер» ударил по штабу группировки ВСУ «Юг» в Одессе

Российский «Искандер» ударил по штабу группировки ВСУ «Юг» в Одессе

Российские военные минувшей ночью нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»в Одессе. Также поражены стратегически важная логистическая инфраструктура, ПВД и производственные линии надводных малозаметных ударных безэкипажных катеров в Ильичевске (украинское название – Черноморск).

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Дааа. А Куликову полю в Одессе достаётся: то от одних, то от других...
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8 час.
Сергей Андросов
Когда я читаю &quot;квази&quot; то в голове играет мелодия Бель
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5 час.
xe es
это не на самом поле, а чуть в стороне
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5 час.

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