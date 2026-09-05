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ВЕСТИ КРЫМ

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В Ленинском районе водитель насмерть сбил пенсионера на инвалидной коляске

В Ленинском районе водитель насмерть сбил пенсионера на инвалидной коляске

ДТП произошло сегодня днём в одном из сёл Ленинского района, сообщили в МВД Крыма. 82-летний водитель ВАЗ-2111 не выбрал безопасную скорость и наехал на 81-летнего местного жителя, который двигался попутно на инвалидной коляске.

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