В Ленинском районе водитель насмерть сбил пенсионера на инвалидной коляске

ДТП произошло сегодня днём в одном из сёл Ленинского района, сообщили в МВД Крыма. 82-летний водитель ВАЗ-2111 не выбрал безопасную скорость и наехал на 81-летнего местного жителя, который двигался попутно на инвалидной коляске.
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