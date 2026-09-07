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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о судействе с «Бетисом»: «Почему не перебили пенальти? Может, потому что ВАР не знает правил, а может, не хотели этого делать. Почему судью не позвали к монитору? Странно»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью раскритиковал работу судьи  Алехандро Эрнандеса Эрнандеса и ВАР в матче Ла лиги против «Бетиса» (0:1).

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