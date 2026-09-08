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Газета.ру

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Политтехнолог Федорова отметила управленческий опыт Виталия Королева

Политтехнолог Федорова отметила управленческий опыт Виталия Королева

Вызовы текущего времени проверяют на прочность всех руководителей регионов. Об этом, комментируя итоги встречи президента России с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым, заявила политтехнолог, член РАПК, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

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