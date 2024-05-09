Председателю СК России будет доложено о ходе доследственной проверки по факту травмирования ребенка в результате обрушения конструкций остановки в Пермском крае

Следственными органами СК России по Пермскому краю по сообщению в сети Интернет о травмировании 8-летнего мальчика в результате обрушения металлических конструкций автобусной остановки на одной из улиц в городе Краснокамске организована доследственная проверка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии