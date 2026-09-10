В Севастополе запустили «горячую линию» по вопросам избирательных прав

В аппарате Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе открыта «горячая линия» по вопросам соблюдения избирательных прав граждан на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и депутатов муниципальных образований Балаклавского и Нахимовского районов.
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