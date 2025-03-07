Рубль поскользнулся на нефти: почему укрепление российской валюты не нравится экономическим властям

Снижение геополитической напряженности, наметившееся с приходом в Белый дом нового президента, благоприятно сказалось на самочувствии российской валюты – с начала этого года курс рубля укрепился более чем на 12%.
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