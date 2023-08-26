Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе стал новым членом Зала славы ФИБА

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе введен в Зал славы ФИБА. Саканделидзе выиграл золото Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, также он становился бронзовым призером Игр‑1968, чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.