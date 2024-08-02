Подпольщик Лебедев: ВСУ перевозят военных и технику в составе поезда с зерном

Украинские военные перевозят солдат и боевую технику в составе грузового поезда с зерном. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что такой факт зафиксировали в городе Фастов Киевской области, передает РИА Новости.
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