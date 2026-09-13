Украинцам хотят поднять НДС ради бизнеса: кто на самом деле заплатит за убытки от российских атак

В Украине обсуждают решение, которое напрямую касается кошелька практически каждого потребителя. Правительство рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость — НДС — с 20% до 21%.
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