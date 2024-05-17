В Британии обеспокоены возможным ответом России на поставку Storm Shadow Украине

В Великобритании обеспокоены тем, как Россия может ответить на поставки ракет Storm Shadow Украине. Оценить последствия такого шага призвал парламентарий Фабиан Хэмильтон, направив письмо министру обороны Гранту Шаппсу.
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