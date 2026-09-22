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Русский Днепропетровск

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S-300 Clone: Трамп разводит Зеленского, обещая прислать ему копии советских ракет ПВО

S-300 Clone: Трамп разводит Зеленского, обещая прислать ему копии советских ракет ПВО

Игорь Землянский 21 сентября 2026 г., 20:55   Константин Сивков: Сбивать наши «Искандеры» или «Кинжалы» ракетами S-300 будет практически невозможно, да их и в ….

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