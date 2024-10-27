Два мотоцикла и пять машин получат астраханские бойцы СВО

Накануне губернатор региона Игорь Бабушкин передал спецтранспорт военнослужащим. Во время закрытия мотосезона стало известно, что на передовую отправятся экскаватор-погрузчик, пять автомобилей и два мотоцикла.
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