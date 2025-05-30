Михаил Шеремет: Польский президент неожиданно рассказал о своем отвращении, которое испытывает приезжая на Украину

Польский президент неожиданно рассказал о своем отвращении, которое испытывает приезжая на Украину"Когда я приезжаю в Украину, а меня обнимают люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага, – это абсурд", – заявил Анджей Дуда на польском ТВ.