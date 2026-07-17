Экс-главу модельного агентства Elite Мари вновь обвинили в изнасилованиях

Шесть женщин подали иск во французский суд в отношении бывшего руководителя парижского офиса модельного агентства Elite Model Management Жеральда Мари по обвинениям в изнасилованиях и торговле людьми, сообщила газета Le Monde.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии