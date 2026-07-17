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Аргументы и Факты

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Экс-главу модельного агентства Elite Мари вновь обвинили в изнасилованиях

Экс-главу модельного агентства Elite Мари вновь обвинили в изнасилованиях

Шесть женщин подали иск во французский суд в отношении бывшего руководителя парижского офиса модельного агентства Elite Model Management Жеральда Мари по обвинениям в изнасилованиях и торговле людьми, сообщила газета Le Monde.

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