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«Есть ряд вариантов того, что может случиться». Глава Пентагона оценил последствия участия КНДР в конфликте на Украине

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Я надеюсь, что наши правильно используют северокорейцев. У нас очень большие границы с недружественными, да и не совсем дружественными странами. Их давно пора хорошо и надёжно укрепить, чтобы таракан вражеский не прополз, да и внутри важных объектов, требующих надёжной защиты немало. Так что, крики об участии в СВО это попытка легализовать присутствие чужестранцев на Украине. Их там немеренно. Поэтому больше уничтожать и вывешивать списки убитых и пленённых перед их посольствами. Это вообще должно стать как ритуал. Больше, чтобы в списки попадало чужаков!!!!!
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