Украина создает космические войска

В министерстве обороны Украины создали управление космической политики. Новое подразделение обеспечит взаимодействие государственных и частных компаний с ведомством с конечной целью сформировать космические войска, заявила в субботу, 29 марта замминистра обороны страны по цифровизации Екатерина Черногоренко на украинском телеканале "Общественное" "Это не только закупка инновационных решений у инженеров, но и еще создание космических войск", – пояснила она.