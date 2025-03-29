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Украина создает космические войска

Украина создает космические войска

В министерстве обороны Украины создали управление космической политики. Новое подразделение обеспечит взаимодействие государственных и частных компаний с ведомством с конечной целью сформировать космические войска, заявила в субботу, 29 марта замминистра обороны страны по цифровизации Екатерина Черногоренко на украинском телеканале "Общественное" "Это не только закупка инновационных решений у инженеров, но и еще создание космических войск", – пояснила она.

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